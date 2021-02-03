В январе 2021 года в Николаевской области прошло около 13 акций протеста против повышения тарифов, четыре из которых — в областном центре.

Об этом сообщали НикВести.

Жители Николаева протестовали четырежды. На первую акцию они вышли 10 января под стены горсовета. Поскольку это было воскресенье, к митингующим из представителей власти никто не вышел — люди отправились перекрывать Ингульский мост. Спустя некоторое время полицейские уговорили их открыть движение. Протестующие вернулись на Соборную площадь, где собрали подписи против повышения тарифов.

Следующая акция состоялась в четверг, 15 января. Протестующие требовали снизить цены до уровня 1 января 2014 года и убрать тарифы на транспортировку газа. Изначально протест должен был пройти под стенами Николаевской облгосадминистрации, соответствующую заявку о проведении митинга подала общественная организация «Конституционно-правовой конгресс».

Люди собрались на 12-00 часов, но после этого к ним подошли представители пророссийской организации «Бессмертный полк» и позвали людей «на площадь Победы, где стоял Ленин, на священное место». Сначала это вызвало недоразумение у представителей «Конституционно-правового конгресса», но через 15 минут они поменяли место акции и перешли на Соборную площадь, где протестующих уже ждали депутат от «ОПЗЖ» Владислав Чайка и депутат от «Партии Шария» Татьяна Кравчук.



К слову, третий митинг в Николаеве организовали уже сами «шарийцы». Они устроили перформанс на Соборной площади, сняв с себя верхнюю одежду под лозунгом «Нам холодно, но мы потерпим».

В следующий раз митинг собрался снова у стен горсовета. На него вышли преимущественно, пенсионеры. Они держали в руках плакаты «МВФ — удавка на шее народа», «Шмыгаль, убирайся вон!», «Слуги, какому народу вы служите», «Нет тарифному геноциду».

10 января, когда первая акция состоялась в областном центре, на митинг к площади Единства вышли и жители Баштанки.

На следующий день, в понедельник подобный митинг прошел в городе Снигиревка. Недовольные ростом тарифов жители Снигиревки собрались возле здания районной государственной администрации. Митингующие также собрали подписи под обращением на имя главы райгосадминистрации и главы местной ОТГ с просьбой повлиять на сложившуюся ситуацию.

В эти же дни, 10 и 11 января, проходили митинги в еще одном райцентре – городе Первомайск. С протестующими общался городской голова Первомайска Олег Демченко. Он пообещал отстаивать законные права и интересы горожан. В поддержку требования о снижении тарифов были также собраны подписи местных жителей.

После этого мэр созвал на 13 января внеочередную сессию горсовета из-за повышения тарифов на природный газ и электроэнергию.

В Вознесенске тоже проходили подобные акции. Люди даже ходили пикетировать местные офисы газовых компаний.

Однако после жителей города ждал еще один тарифный удар – стало известно, что Кабинет Министров лишил жителей городов, расположенных в 30-километровой зоне от АЭС, скидки на электроэнергию. К такой категории относятся и жители Южноукраинска, и Вознесенска, и еще некоторых населенных пунктов Первомайского и Вознесенского районов платежки которых были на 30% меньше, чем у других потребителей.

Мэр Вознесенска Евгений Величко обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть льготный тариф на электроэнергию для жителей города. Также он призвал горожан поддержать такую инициативу и подписать петицию к президенту, чтобы вернуть льготный тариф. Он также отметил, что на сегодняшний день петицию подписали уже 6 тысяч человек, а для ее рассмотрения необходимо 25 тысяч подписей.

22 января уже жители Мигии устроили акцию под сельским советом с требованием вернуть льготы на электроэнергию.

2 февраля они вышли на очередную акцию протеста, требуя вернуть им льготу на электроэнергию. В этот раз в рамках акции было заблокировано движение транспорта по трассе Н24 «Николаев - Благовещенское».

На сессии Николаевского горсовета, 2 февраля, депутаты долго не могли включить в повестку дня вопросы об обращении к президенту и правительству с требованием снизить тарифы на коммунальные услуги для населения. После горсовет все-таки включил вопрос и большинством голосов утвердил обращение.