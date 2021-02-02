Жители села Мигия в Первомайском районе сегодня, 2 февраля, вышли на очередную акцию протеста, требуя вернуть им льготу на электроэнергию. В этот раз в рамках акции было заблокировано движение транспорта по трассе Н24 «Николаев - Благовещенское».

Об этом говорится в сюжете телеканала «НИС-ТВ».

В акции протеста участвовали больше сотни жителей села. Люди требовали вернуть льготный тариф на электроэнергию для жителей 30-километровой зоны вокруг атомной электростанции.

— Это предупредительная акция, дальше будет больше, - отметила участница митинга.

Ранее жители населенных пунктов, расположенных в зоне риска платили за электричество на 30% меньше, чем все потребители. Но льготу правительство с 1 января отменил. Селяне уже выходили на предупредительную акцию неделю назад, но с того времени вопрос возврата льгот так и не сдвинулся с места.

Поэтому сегодня митингующие предприняли более радикальные действия. Акция протеста на дороге продолжалась около часа под надзором правоохранителей.

— Останавливаться на собираемся. Потому что люди хотят получить эту 30-километровую зону, которую мы должны получить. Мы живем в такой зоне, рядом атомная, мы дышим этой радиацией, и не можем иметь льгот, - сказала местная жительница Оксана Гончар.

На эту акцию в своем Facebook отреагировала глава Николаевского областного совета Анна Замазеева. Чиновница поддержала требования жителей Мигии и заявила, что депутаты областного совета поддерживают их требования к центральной власти. Она сообщила, что недавно Николаевский облсовет направил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю письмо, в которой говорится о важности продолжения внедрения льготного тарифа.

В ответе главы правительства на это письмо говорится, что Денис Шмыгаль поручил соответствующим министерствам рассмотреть предложение Николаевского облсовета.

Напомним, 22 января жители Мигии устроили акцию под сельским советом с требованием вернуть льготы на электроэнергию.

Как известно, с 1 января 2021 года Кабинет Министров лишил жителей городов, расположенных в 30-километровой зоне от АЭС, скидки на электроэнергию. К такой категории относятся и жители Южноукраинска, платежки которых были на 30% меньше, чем у других потребителей.