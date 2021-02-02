Депутаты Николаевского горсовета не смогли включить в повестку дня сессии вопросы об обращении к президенту и правительству с требованием снизить тарифы на коммунальные услуги для населения.

Об этом стало известно во вторник, 2 февраля, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, передает корреспондент НикВести.

В ходе заседания мэр Николаева Александр Сенкевич предложил внести в повестку дня более 15 проектов решения, которые были предложены к рассмотрению депутатами городского совета.

Одним из первых предлагалось внести проект решение главы фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» в Николаевском городском совете Артема Ильюка об обращении к президенту, правительству и Верховной Раде с требованием понизить тарифы. Однако данный вопрос не набрал необходимого количества голосов.

Проект решения от главы фракции «Партия Шария» Татьяны Кравчук касательно уменьшения тарифов на сферу ЖКХ также не был внесен в повестку дня из-за нехватки необходимого количества голосов депутатов.

Третьим аналогичным проектом решения, который предлагалось внести в повестку дня, был проект депутата от партии «Пропозиція» Дмитрия Сичко. Однако и этот вопрос также не набрал достаточного количества голосов депутатов.

После этого депутаты перешли к голосованию за повестку дня горсовета в целом, однако только 21 депутат из присутствующих 51 поддержали этот вопрос. В итоге мэр Александр Сенкевич объявил перерыв и попросил глав фракции пройти к нему в кабинет для обсуждения работы сессии.

Напомним, депутаты Николаевского городского совета не могут работать на сессии на планшетах, выданных им мэрией, из-за смены пароля учетной записи на одном из них.