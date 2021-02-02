Депутаты Николаевского городского совета не могут работать на сессии на планшетах, выданных им мэрией, из-за смены пароля учетной записи на одном из них.

Об этом стало известно во вторник, 2 февраля, в ходе заседания сессии Николаевского городского совета, передает корреспондент НикВести.

В ходе заседания депутат горсовета от партии «Европейская солидарность» Станислав Мартиросов обратился к мэру с просьбой обратить внимание на проблему в работе планшетов, которые ему и его коллегам выдают на сессии для работы с проектами решений. Депутат отметил, что он и его коллеги не могут найти в планшетах необходимые документы и зайти в учетную запись.

— У меня есть вопросы к тому, как мы работаем. Я держу в руках повестку дня сессии в бумажном виде. Я не могу ничего найти в моем планшете. У моих коллег точно такая же проблема. Я пытаюсь найти другие файлы в планшете, он меня выбрасывает. Это какой-то бардак. Я не могу ничего найти, ничего не работает. У всех такая проблема, — заявил Станислав Мартиросов.

В свою очередь начальник отдела стандартизации и внедрения электронного управления Дмитрий Канарский заявил, что кто-то из депутатов изменил пароль входа в учетную запись из-за чего все его коллеги, лишились возможности работать на планшетах.

— Мы раздали вам планшеты, чтобы сделать вашу работу более удобной. Кто-то из депутатов, я пока не знаю кто, сменил пароль на вход к учетной записи. Потому депутаты не могут зайти в эту учетную запись. Я и мой коллега сейчас займемся этим вопросам и зайдем перезайдем в систему на каждом планшете заново. На это понадобится время. Я прошу ответственно относиться к планшетам, — заявил Дмитрий Канарский.

Напомним, депутаты Николаевского городского совета выступили за принятие положения, согласно которому работа с материалами сессий будет проводиться с помощью планшетов без печати этих документов.