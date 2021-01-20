В среду днем, 20 января, представители «Партии Шария» устроили акцию протеста против высоких тарифов под стенами Николаевского горсовета.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

— «Партия Шария» считает, что это несправедливо, когда чиновники и депутаты сидят в теплых кабинетах в комфортных условиях за налоги, которые тратятся из бюджета на отопление. И при этом заставляют обычных жителей платить «коммуналку». Очень часто возникают ситуации у пенсионеров, когда им нужно либо заплатить «коммуналку», либо купить лекарства и еды, — сказал депутат горсовета от «Партии Шария» Николай Карцев.

«Шарийцы» сняли с себя верхнюю одежду под лозунгом «Нам холодно, но мы потерпим». По их мнению, такая акция демонстрирует то, что чувствуют обычные пенсионеры, которые экономят на отоплении.

Глава фракции Татьяна Кравчук заявила, что в Николаеве бабушки специально катаются в маршрутках, чтобы погреться.

— Сейчас на минуточку, вот смотрите мои руки — это ужасная боль. И такую боль испытывает каждый горожанин. Наши бабушки встают в 6 утра, идут на улицу, садятся в маршрутки просто, чтобы согреться. Почему всем плевать? Мы призываем депутатский корпус, призываем всех наших коллег выйти и поддержать нас. Нам плевать на политику, мы хотим, чтобы наш избиратель жил. Уже мы не говорим о том, чтобы жил хорошо, прекрасно и отдыхал на Мальдивах каждый пенсионер. Но хотя бы дома себя хорошо чувствовал. Это геноцид, — отметила она.

Во время акции протестующие собирали подписи за то, чтобы провести инвентаризацию земли и заставить монополистов платить арендную за нее. По их мнению, компании, взымающие плату за доставку газа пользуются землей, которая принадлежит народу.

Ранее глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким поддержал протестующих из-за повышения цены на газ для населения.

Так, в пятницу, 15 января, в Николаеве на площади Соборной собрался митинг против повышения тарифов для населения – протестующие требовали снизить цены до уровня 1 января 2014 года и убрать тарифы на транспортировку газа.

Подобные акции протеста накануне прошли в Снигиревке, Баштанке и Первомайске.

После массовых протестов правительство установило предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр (сейчас тариф составляет от 6,99 до 10,8 гривны). Такая цена будет действовать с 1 февраля и до конца отопительного сезона или до отмены карантина (однако не дольше чем до 31 марта). Кроме того, НКРЭКУ снизила максимальный тариф на распределение (доставки) газа до 1,79 гривны за кубометр.