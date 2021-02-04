Правоохранители Мариуполя обнаружили в городе большой схрон боеприпасов, в котором было более 1600 гранат, 2 тысячи осветительных ракет и более сотни ящиков патронов.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры в Facebook.

— В одном из заброшенных зданий в Приморском районе Мариуполя обнаружен крупный схрон оружия и боеприпасов, в котором находилось более 1600 гранат РГД-5 и Ф-1, 2000 осветительных ракет, 1060 запалов УЗРГМ, 2 крупнокалиберных ствола, 61 пистолет Макарова, а также 124 ящика патронов калибра 7,62 и 14,5, — говорится в сообщении.

По факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами начали уголовное производство (части 1 статьи 263 УК Украины).

Правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению уголовного преступления. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Волновахском районе на Донбассе правоохранители обнаружили и изъяли схрон оружия.