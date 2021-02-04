Во время следственных действий немецкая овчарка Альма указала на предполагаемого виновника убийства – 36-летнего мужчину.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепровской области.

В Амур-Нижнеднепровском районе Днепровской области обнаружили тело женщины с насильственными признаками смерти в 4:30 3 февраля. На расследование инцидента приехала оперативная группа с кинологом и полицейской овчаркой.

Немецкая овчарка Альма помогла установить полицейским виновника убийства, во время эксперимента пес указал на подозреваемого. Оказалось, что мужчина нанес собственной матери множество ударов палкой, вследствие чего она погибла на месте.

Правоохранители арестовали ранее судимого мужчину в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины, а также изъяли орудие преступления – деревянную палку.

По факту совершенного преступления открыто уголовное производство, предусмотренное частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит 15 лет заключения.

Напомним, в четверг, 4 февраля, поступило сообщение о заминировании нескольких школ Николаева.