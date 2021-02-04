В четверг, 4 февраля, поступило сообщение о заминировании нескольких школ Николаева.

Об этом сообщается на странице Нацполиции Николаевской области в Facebook.

Ранее в полиции сообщали о том, что в Заводском районе заминировано здание одной из школ.

Позже стало известно о заминировании еще трех учебных заведений и в Корабельном районе Николаева.

– Правоохранители окружили районы возможной опасности, эвакуировали учеников и работников учебных заведений. Сейчас специалисты служб экстренного вызова проводят тщательное обследование объектов и прилегающей к ним территорий, - говорится в сообщении.

На место происшествия немедленно прибыли и проводят проверку следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, руководство Николаевского районного управления полиции, специалисты взрывотехнической и кинологической служб ГУНП в Николаевской области, ГСЧС, патрульные полицейские, а также скорая помощь.

Напомим, 13 января в полицию поступило сообщение о массовом минировании детских садов, суда и прокуратуры в Одессе.



