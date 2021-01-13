Утром 13 января в полицию поступило сообщение о массовом минировании детских садов, суда и прокуратуры в Одессе. Правоохранители проверяют информацию.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что информация о минировании 26 детских садов Приморском, Малиновском и Суворовском районах города, Малиновского районного суда Одессы и здания Одесской областной прокуратуры поступила на электронный адрес полиции сегодня в 10:30.

«На все объекты направлены взрывотехники, кинологи и следственно-оперативные группы территориальных отделов полиции», — говорится в сообщении.

Напомним, осенью перед дебатами кандидатов в мэры Николаева неизвестный сообщил о минировании здания «Суспільного».