Вечером 19 ноября поступило анонимное сообщение о минировании здания телеканала «Суспільне.Миколаїв», где в 19:20 должны были начаться дебаты между кандидатами в мэры Александром Сенкевичем и Владиславом Чайкой.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

На данный момент гости программы и сотрудники канала покинули здание. Как сообщает корреспондент НикВести, возле входа на территорию телекомпании дежурят несколько десятков правоохранителей. Также на место уже прибыли сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и скорой помощи.

О минировании также сообщил городской голова Александр Сенкевич в прямом эфире в соцсетях.

— Сегодня прибыл в 19 часов к зданию «Суспільного» для того, чтобы прийти на дебаты с кандидатом в мэры города Николаева Владиславом Чайкой. Находился в студии уже. 5 минут назад поступила информация, что здание заминировано. Поэтому сейчас сидим на улице, ждем. Нас попросили выйти, вызвали полицию, чтобы проверить здание на наличие взрывных устройств. Поступил звонок на «102». Будем ждать, посмотрим, чем это закончится. Зачем это делать — непонятно. Все равно дебаты должны состояться при любой погоде и любых обстоятельствах.

Как сообщает журналист Олег Деренюга, руководство канала рассматривает вариант написать заявление о добровольном отказе от эвакуации и провести дебаты, а кандидатов снова пригласили в студию.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич, реагируя на попытку своего оппонента на выборах городского головы Владислава Чайки заговорить с ним, предложил тому приходить на дебаты, чтобы там пообщаться.

Ранее, 23 октября в Николаеве в эфире ток-шоу «Битва за місто» прошли дебаты кандидатов на должность городского головы. В них приняли участие Александр Сенкевич, Николай Круглов, Александр Садыков, Юрий Гранатуров и Татьяна Домбровская. Владислав Чайка не пришел на дебаты и заявил, что считает их «местечковым шоу», а своих оппонентов «говорунами». Комментируя отсутствие Владислава Чайки на дебатах, мэр Николаева Александр Сенкевич допустил, что тому просто нечего сказать.

Также Владислав Чайка пожаловался, что его не уведомили о формате проведения дебатов на «Суспільном», хотя ему приходило письменное приглашение.