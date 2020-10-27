Николаевский городской голова Александр Сенкевич, реагируя на попытку своего оппонента на выборах мэра Владислава Чайки заговорить с ним, предложил тому приходить на дебаты, чтобы там пообщаться.

Ситуация произошла сегодня, 27 октября, во время митинга предпринимателей в Николаеве по вопросу смягчения карантинных ограничений, - сообщает корреспондент НикВести.

Во время митинга перед присутствующими выступил Владислав Чайка, который заявил, что городские власти должны разработать и внедрить карантинные правила, которые позволят не ограничивать право на работу заведений общественного питания и культурных учреждений. В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС не имеет права смягчать карантин вопреки решению государственной комиссии по техногенной безопасности. При этом, городской голова Николаева обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с тем, чтобы разрешить заведениям общественного питания и учреждениям культуры работать в Николаеве в «красной» карантинной зоне.

После завершения Александром Сенкевичем его выступления с ним попытался заговорить Владислав Чайка.

— Приходите на дебаты - там пообщаемся, - ответил ему городской голова Александр Сенкевич, после чего начал общаться с предпринимателями.

Как известно, 23 октября в Николаеве в эфире ток-шоу «Битва за місто» прошли дебаты кандидатов на должность городского головы. В них приняли участие Александр Сенкевич, Николай Круглов, Александр Садыков, Юрий Гранутров и Татьяна Домбровская. Владислав Чайка не пришел на дебаты и заявил, что считает их «местечковым шоу», а своих оппонентов «говорунами». Комментируя отсутствие Владислава Чайки на дебатах, мэр Николаева Александр Сенкевич допустил, что тому просто нечего сказать.

Как известно, по данным предварительного подсчета голосов на выборах мэра Николаева, Александр Сенкевич набрал 38,9% голосов избирателей, а его ближайший оппонент Владислав Чайка - 29,3%. Теперь им предстоит встретиться во втором туре выборов Николаевского городского головы, которые пройдут предварительно 15 ноября.