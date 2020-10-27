Николаевский городской голова Александр Сенкевич обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю для разрешения учреждениям культуры, а также заведениям общественного питания работать в «красной» карантинной зоне.

Об этом Александр Сенкевич рассказал, выступая сегодня, 27 октября, на Соборной площади перед участниками митинга, на котором работники заведений общественного питания и сферы культуры просили разрешить им работать после вхождения города в «красную» зону карантина, - передает корреспондент НикВести.

Городской голова рассказал, что вчера встречался с представителями отраслей, после чего он направил соответствующее обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю.

Далее он зачитал резолютивную часть этого письма:

«Представителями подымается вопрос относительно возможности смягчения карантинных мероприятий и предоставления разрешения на дальнейшую работу в условиях «красного» уровня эпидемической опасности распространения COVID-19 с ограничением относительно количества посетителей, времени работы и так далее, а также обязательного соблюдения противоэпидемических мероприятий и дальнейшей работы детских развивающих центров и клубов Николаева, проведения индивидуальных занятий в школах в искусств по согласию родителей, проведение групповых занятий в количестве по 6 учеников школа искусств по согласию родителей, проведение репетиций творческих коллективов, учреждений культуры клубного типа в количестве до 20 человек, проведение массовых мероприятий, в том числе представлений, концертов, фестивалей, киносеансов, выставок и экспозиций в кинотеатрах и учреждениях культуры Николаева, деятельности учреждений общественного питания, в том числе баров, ресторанов, кафе Николаева, деятельности развлекательных учреждений. Учитывая это и принимая во внимание социальную напряженность, которая возникла в результате внедрения противоэпидемических ограничений, а также недопущения негативного влияния на экономическую ситуацию в Николаеве, необходимость сохранения рабочих мест для населения, прошу вас в рамках своих полномочий способствовать предоставлению государственной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС разрешения на осуществление деятельности субъектам хозяйствования в сфере культуры, общественного питания, развлекательных учреждений, детских центров и клубов, а также школ искусств в Николаеве в условиях красного уровня эпидемической опасности с ограничением относительно количества посетителей, времени работы и так далее с обязательным соблюдением противоэпидемических мероприятий и рекомендаций Министерства здравоохранения Украины», - говорится в обращении.

Александр Сенкевич отметил, что на сегодняшний день городская комиссия по ТЭБ и ЧС не принимала решения относительно карантинных ограничений в «красной» карантинной зоне. Городской голова обратился к правоохранительным органам с просьбой не блокировать работу бизнеса.

— Это письмо уже направлено в Кабмин. На самом деле, у нас есть правила, законы Украины, которыми регулируется деятельность во время чрезвычайных ситуация. Есть государственная комиссия, есть областная и есть городская комиссия. После решения государственной комиссии областная приняла свое решение, мы в рамках городской еще решение не принимали. Есть одна проблема - любая другая меньшая комиссия не может смягчать мероприятия от тех, которые приняты комиссией высшего уровня. Фактически, городская комиссия не может смягчить, она может только ужесточить, но не уменьшить. Мы направили это письмо. До того, как будет принято решение по этому письму, до того, как соберется государственная комиссия по ТЭБ и ЧС, мы как городская власть не будем принимать никаких решений. Сегодня мною было дано поручение до получения ответа от министерства никак не мешать работать или ограничивать работу учреждений, которые были указаны в этом перечне. К сожалению, правоохранительные органы не подчиняются городскому голове, может, не к сожалению, так должно быть, но мы обращаемся тоже к ним, чтобы они лучше фиксировали нарушения со стороны людей, которые не ходят в масках вместо того, чтобы блокировать работу бизнеса. Почему я верю в то, что решение будет принято? Потому что это здравый смысл. Во вторых, уже есть места в Украине, где в рамках красной зоны то, что мы просим, уже работает. Это и Винница, и Полтава, это и другие места, которые сегодня, находясь в красной зоне, соблюдают карантинные ограничения и регулируют деятельность бизнеса на уровне контроля выполнения этих решений, а не на уровне контроля работы как таковой. Я прошу вас, на протяжении времени, когда мы ожидаем решения государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, соблюдайте эти мероприятия: масочный режим, количество людей, время работы. Чтобы потом не было вопросов к тому, что мы просим что-то невероятное, а сами не выполняем элементарных вещей, - сказал Александр Сенкевич, обращаясь к предпринимателям.

Стоит отметить, что новое карантинное деление, согласно которому Николаев вошел в «красную» зону, вступило в силу в понедельник, 26 октября. При этом в данной зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений и деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Ранее, в Николаеве работники культуры вышли на мирную акцию в поддержку сферы в условиях карантина. Артисты вышли на митинг перед дебатами кандидатов в мэры Николаева в эфире программы «Битва за город». Целью акции было обратить внимание политиков на проблемы культуры, которая пострадала из-за карантинных ограничений.