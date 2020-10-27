Сегодня, 27 октября, в Николаеве прошел «Мирный митинг» на котором работники заведений общественного питания и сферы культуры просили разрешить им работать после вхождения города в «красную» зону карантина.

В частности, на митинг под зданием городского совета вышли больше 500 предпринимателей, передает корреспонеднт НикВести.

Соорганизатор митинга Владимир Алексеев рассказал, что предприниматели и работники сферы культуры просят власть разрешить им работать в условиях нахождения Николаева в «красной» карантинной зоне.

— Николаев в очередной раз демонстрирует Украине, что можно организоваться и у нас есть шанс решить те или иные вопросы. Вы знаете, что в некоторых городах кто-то работает в «красной» зоне. Разрешили кинотеатрам работать, но театрам не разрешили. Мы за то, чтобы наши сферы культуры и общепита имели право работать точно также как и другие люди. Нам говорят, что транспорт — это важная сфера и их нельзя закрыть, а театры — неважная сфера и их можно закрыть. Говорят, что магазины и супермаркеты нельзя закрывать, потому что люди не смогут покупать продукты, а заведения общепита закрывать можно, потому что без них мы все переживем. Это как бы правильно, мы не против карантина, но во всех этих сферах работают тысячи людей. Честно, мы не ожидали, что выйдет такое огромное количество людей, потому что все начиналось с музыкантов и танцоров, а сейчас здесь просто тысяча людей, - сказал Владимир Алексеев.

Мэр Александр Сенкевич рассказал митингующим, что направил в Кабинет Министров Украины письмо с просьбой разрешить работу заведений общественного питания и сферы культуры города.

— Мы направили в Кабмин письмо относительно смягчения ограничений, которые действуют сегодня на территории Николаева в связи переходом из «оранжевой» в «красную» зону. На самом деле, подобная ситуация сложилась и в других городах Украины, но там решением государственной комиссии ТБНС разрешается работа заведений с дополнительными карантинными мерами. Мы хотим, чтобы таким же образом работали и в Николаеве, - сказал Александр Сенкевич.

Стоит отметить, что новое карантинное деление, согласно которому Николаев вошел в «красную» зону, вступило в силу в понедельник, 26 октября. При этом в данной зоне запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений и деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Напомним, что во вторник, 26 октября, Николаевский городской голова Александр Сенкевич встретился с представителями культуры, общественного питания и детских садов города для обсуждения их работы в условиях усиленного карантина. После этого, владельцы и работники заведений общественного питания записали совместное видеообращение к представителям власти с призывом не закрывать их из-за попадания Николаева в «красную» зону карантина.

Ранее, на 8-м причале в Николаеве работники культуры вышли на мирную акцию в поддержку сферы в условиях карантина. Артисты вышли на митинг перед дебатами кандидатов в мэры Николаева в эфире программы «Битва за город». Целью акции было обратить внимание политиков на проблемы культуры, которая пострадала из-за карантинных ограничений.