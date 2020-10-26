Владельцы и работники заведений общественного питания в Николаеве призвали власть не закрывать их из-за попадания города в «красную» зону карантина.

Об этом они сказали в совместном видеообращении к представителям власти.

«Зачем закрывать рестораны? Кинотеатры и супермаркеты, спортивные залы, аптеки и магазины работают. Закрытие ресторанов не решает проблему пандемии. Сфера обслуживания — это рабочие места и 70% бюджета. Без средств для жизни останутся тысячи людей. Работа на вынос — не вариант, доставка нас не спасет. Закрытие ресторанов приводит к многомиллионным убыткам. Не лишайте нас возможности кормить наши семьи, нам нужна работа. Не ограничивайте наши права», — отметили работники сферы обслуживания.

Завтра днем, 27 октября, работники ресторанов, кафе, отельного бизнеса и культуры решили выйти на мирный митинг. Напомним, что они призывают:

разрешить проведение массовых мероприятий, в том числе, спектаклей, концертов, фестивалей, выставок или экспозиций, киносеансов в кинотеатрах и учреждениях культуры города и области всех форм собственности по заполняемости не более 50% от количества мест, где организатор обеспечивает соблюдение между участниками физической дистанции;

разрешить проведение культурных мероприятий на открытых уличных площадках с ограниченной территорией из расчета 1 человек на 5 квадратных метров;

разрешить проведение мероприятий, в том числе, конференций, банкетов, корпоративных мероприятий и т. д. в развлекательных заведениях, в том числе, заведениях общественного питания области и города всех форм собственности, с заполняемостью не более 50% мест, где организатор обеспечивает соблюдение физической дистанции и санитарных требований;

позволить заведениям общественного питания работать до 22 часов.

Как сообщалось, сегодня, 26 октября, Николаевский городской голова Александр Сенкевич встретился с представителями культуры, общественного питания и дошкольных образовательных учреждений города для обсуждения их работы в условиях усиленного карантина.