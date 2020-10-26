Владельцы и работники заведений общественного питания в Николаеве призвали власть не закрывать их из-за попадания города в «красную» зону карантина.
Об этом они сказали в совместном видеообращении к представителям власти.
«Зачем закрывать рестораны? Кинотеатры и супермаркеты, спортивные залы, аптеки и магазины работают. Закрытие ресторанов не решает проблему пандемии. Сфера обслуживания — это рабочие места и 70% бюджета. Без средств для жизни останутся тысячи людей. Работа на вынос — не вариант, доставка нас не спасет. Закрытие ресторанов приводит к многомиллионным убыткам. Не лишайте нас возможности кормить наши семьи, нам нужна работа. Не ограничивайте наши права», — отметили работники сферы обслуживания.
Завтра днем, 27 октября, работники ресторанов, кафе, отельного бизнеса и культуры решили выйти на мирный митинг. Напомним, что они призывают:
Как сообщалось, сегодня, 26 октября, Николаевский городской голова Александр Сенкевич встретился с представителями культуры, общественного питания и дошкольных образовательных учреждений города для обсуждения их работы в условиях усиленного карантина.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Владельцы и работники заведений общественного питания в Николаеве призвали власть не закрывать их из-за попадания города в «красную» зону карантина.
Об этом они сказали в совместном видеообращении к представителям власти.
«Зачем закрывать рестораны? Кинотеатры и супермаркеты, спортивные залы, аптеки и магазины работают. Закрытие ресторанов не решает проблему пандемии. Сфера обслуживания — это рабочие места и 70% бюджета. Без средств для жизни останутся тысячи людей. Работа на вынос — не вариант, доставка нас не спасет. Закрытие ресторанов приводит к многомиллионным убыткам. Не лишайте нас возможности кормить наши семьи, нам нужна работа. Не ограничивайте наши права», — отметили работники сферы обслуживания.
Завтра днем, 27 октября, работники ресторанов, кафе, отельного бизнеса и культуры решили выйти на мирный митинг. Напомним, что они призывают:
Как сообщалось, сегодня, 26 октября, Николаевский городской голова Александр Сенкевич встретился с представителями культуры, общественного питания и дошкольных образовательных учреждений города для обсуждения их работы в условиях усиленного карантина.