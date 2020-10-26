В понедельник, 26 октября, Николаевский городской голова Александр Сенкевич встретился с представителями культуры, общественного питания и дошкольных образовательных учреждений города для обсуждения их работы в условиях усиленного карантина.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы.

Ранее они публично обратились к руководителям Николаева и области с просьбой о помощи.

По словам музыканта Владимира Алексеева, было подготовлено совместное официальное обращение от представителей сфер культуры и общественного питания.

В письме изложены следующие предложения:

разрешить проведение массовых мероприятий, в том числе, спектаклей, концертов, фестивалей, выставок или экспозиций, киносеансов в кинотеатрах и учреждениях культуры города и области всех форм собственности по заполняемости не более 50% от количества мест, где организатор обеспечивает соблюдение между участниками физической дистанции;

разрешить проведение культурных мероприятий на открытых уличных площадках с ограниченной территорией из расчета 1 человек на 5 м2;

разрешить проведение мероприятий, в том числе, конференций, банкетов, корпоративных мероприятий и т.д. в развлекательных заведениях, в том числе, заведениях общественного питания области и города всех форм собственности, с заполняемостью не более 50% мест, где организатор обеспечивает соблюдение физической дистанции и санитарных требований;

позволить заведениям общественного питания работать до 22 часов.

– Просим разрешения работать, как и раньше, когда выполнялись все санитарные нормы. И это подтверждали правоохранительные органы во время проверок. Ни у одного заведения не было проблем. Лично проводил массовые концертные мероприятия с соблюдением всех карантинных норм, все было хорошо, нареканий на нас нет - мы умеем организовываться. И когда Министерство культуры 24 октября принимает решения, кинотеатрам можно работать, возникает вопрос - чем кинотеатры отличаются от театров? Нас упрекают, что у нас не насущные потребности. Мол, транспорт закрыть нельзя, потому что город встанет. Так же и с магазинами. Однако, в области культуры работают тысячи людей, которые из-за такого решения останутся без работы, без средств существования. Это несправедливо, это - двойные стандарты. Мы просто просим разрешить нам работать, как это уже сделано в других городах. Со своей стороны, гарантируем свободный доступ контролирующих органов в любое время, - сказал Владимир Алексеев.

Директор юридического департамента горсовета Инна Бочарова разъяснила, что законодательство не предоставляет полномочий городскому голове или местной комиссии ТЭБ и ЧС позволить кому-то выходить за пределы этого решения. Городская власть может только обратиться в центральные органы власти с просьбой рассмотреть альтернативу.

В свою очередь, мэр Николаева Александр Сенкевич констатировал, что сегодня на повестке дня три вопроса, с которыми он будет обращаться к государственной власти. В частности, разрешить работу:

детских садов, а также детских развивающих центров, потому работающие родители не могут оставлять малышей дома без присмотра;

сферы общественного питания, которая готова к определенному ограничению графику, как это сейчас решено в других городах, попавших в «красную» зону;

учреждений культуры - театров и т.д., с соблюдением ограничений по количеству посетителей и соблюдением санитарных норм.

– Мы подготовим письмо с аргументацией. Сегодня попробую по этому вопросу встретиться с главой облгосадминистрации, кроме того, буду «выходить» на Кабинет Министров Украины, в том числе, Министра здравоохранения Украины с просьбой внести такие изменения в решение Государственной комиссии ТЭБ и ЧС. В ряде городов, как Винница, Полтава, Ивано-Франковск, также пока в красной зоне, малый бизнес продолжает работать, хотя и с ограничениями - до 8-10 часов вечера, с соблюдением всех санитарных норм, - отметил городской голова.

Напомним, ранее 23 октября на 8-м причале в Николаеве работники культуры вышли на мирную акцию в поддержку сферы в условиях карантина.