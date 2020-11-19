Кандидат в мэры Николаева от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владислав Чайка пожаловался, что его не уведомили о формате проведения дебатов на «Суспільном», хотя ему приходило письменное приглашение.

Соответствующее видеообращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

В частности, Владислав Чайка считает, что организаторы не уведомили его о формате проведения дебатов, поскольку рассчитывали, что он на них не придет.

— Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня дебаты. Я рад, что они состоятся. Я рад, что выздоровел Александр Сенкевич. Я желаю ему крепкого здоровья и рад, что мы встретимся на дебатах. Но, к сожалению, моя команда до сих пор не знает формата. Мы много раз обращались к организаторам, но так и не получили официального ответа. Возможно, организаторы рассчитывают, что я не приду. Так вот, я приду, - сказал Владислав Чайка.

При этом в «UA:Миколаїв» рассказали, что пригласили Владислава Чайку на дебаты официальным письмом и получили от его пресс-службы подтверждение на участие, поэтому не понимают такого заявления кандидата.

— Я не знаю, что имеет ввиду кандидат. Мы даем только факты и никакие догадки и сплетни мы не комментируем, - сказала временно исполняющая обязанности продюсера Николаевского филиала Национальной общественной телерадиокомпании Украины Галина Щерба.

Стоит отметить, что информация о времени, месте и формате проведения дебатов была опубликована на сайте «UA:Миколаїв» еще две недели назад — 6 ноября 2020 года.

В частности, формат ток-шоу «Избирательный округ. Дебаты» предусматривает выступления кандидатов в мэры Николаева, дискуссию между двумя кандидатами, ответы на вопросы ведущего программы и представителей местных СМИ, а также итоговые выступления кандидатов.

Отметим, что дебаты вышедших во второй тур кандидатов в мэры Николаева Александра Сенкевича и Владислава Чайки состоятся сегодня, 19 ноября, в 19:20 на телеканале «Суспільне». Видео дебатов будет доступно на YouTube-канале «UA:Миколаїв».

При этом, второй тур выборов городского головы в Николаеве состоиться уже на этой неделе — в воскресенье, 22 ноября.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич, реагируя на попытку своего оппонента на выборах городского головы Владислава Чайки заговорить с ним, предложил тому приходить на дебаты, чтобы там пообщаться.

Ранее, 23 октября в Николаеве в эфире ток-шоу «Битва за місто» прошли дебаты кандидатов на должность городского головы. В них приняли участие Александр Сенкевич, Николай Круглов, Александр Садыков, Юрий Гранутров и Татьяна Домбровская. Владислав Чайка не пришел на дебаты и заявил, что считает их «местечковым шоу», а своих оппонентов «говорунами». Комментируя отсутствие Владислава Чайки на дебатах, мэр Николаева Александр Сенкевич допустил, что тому просто нечего сказать.