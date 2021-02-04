Ивано-Франковская область начала лидировать в рейтинге быстрого распространения COVID-19 в Украине. В связи с этим местные власти приняли решение ужесточить ограничительные меры на территории области.

Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.

В четверг, 4 февраля, состоялось внеочередное заседание комиссии ТЭБ и ЧС по ситуации с распространением коронавируса.

Члены комиссии единогласно приняли решение об усилении мер. В частности, на территории области:

— ограничили проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек;

— запретили осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения;

— ограничили проведение дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, публичных событий;

— ввели обязательный масочный режим в общественных местах.

Также комиссия заявила о необходимости увеличить количество тестирований на COVID-19 и усилить работу по контролю за соблюдением ограничительных мероприятий.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5082 человек, зафиксировано 140 летальных случаев, 9933 пациента выздоровели.