Ивано-Франковская область начала лидировать в рейтинге быстрого распространения COVID-19 в Украине. В связи с этим местные власти приняли решение ужесточить ограничительные меры на территории области.
Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.
В четверг, 4 февраля, состоялось внеочередное заседание комиссии ТЭБ и ЧС по ситуации с распространением коронавируса.
Члены комиссии единогласно приняли решение об усилении мер. В частности, на территории области:
— ограничили проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек;
— запретили осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения;
— ограничили проведение дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, публичных событий;
— ввели обязательный масочный режим в общественных местах.
Также комиссия заявила о необходимости увеличить количество тестирований на COVID-19 и усилить работу по контролю за соблюдением ограничительных мероприятий.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5082 человек, зафиксировано 140 летальных случаев, 9933 пациента выздоровели.
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Ивано-Франковская область начала лидировать в рейтинге быстрого распространения COVID-19 в Украине. В связи с этим местные власти приняли решение ужесточить ограничительные меры на территории области.
Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.
В четверг, 4 февраля, состоялось внеочередное заседание комиссии ТЭБ и ЧС по ситуации с распространением коронавируса.
Члены комиссии единогласно приняли решение об усилении мер. В частности, на территории области:
— ограничили проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек;
— запретили осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения;
— ограничили проведение дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, публичных событий;
— ввели обязательный масочный режим в общественных местах.
Также комиссия заявила о необходимости увеличить количество тестирований на COVID-19 и усилить работу по контролю за соблюдением ограничительных мероприятий.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5082 человек, зафиксировано 140 летальных случаев, 9933 пациента выздоровели.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа