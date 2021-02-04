За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5082 человек, зафиксировано 140 летальных случаев, 9933 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро четверга, 4 февраля, пишет «Новое время».

За сутки в Украине выздоровело больше человек, чем заболело. Такая динамика наблюдается больше месяца.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 232 246 человек, из них 1 055 406 выздоровели, летальных исходов — 23 229.

Статистика в регионах за сутки:

Киев — 342 случая;

Винницкая область — 235 случаев;

Волынская область — 112 случаев;

Днепропетровская область — 223 случая;

Донецкая область — 159 случаев;

Житомирская область — 282 случая;

Закарпатская область — 299 случаев;

Запорожская область — 253 случая;

Ивано-Франковская область — 354 случаев;

Киевская область — 189 случаев;

Кировоградская область — 25 случаев;

Луганская область — 77 случаев;

Львовская область — 308 случаев;

Николаевская область — 97 случаев;

Одесская область — 163 случая;

Полтавская область — 160 случаев;

Ровенская область — 173 случая;

Сумская область — 133 случая;

Тернопольская область — 222 случая;

Харьковская область — 299 случаев;

Херсонская область — 55 случаев;

Хмельницкая область — 429 случаев;

Черкасская область — 182 случая;

Черновицкая область — 177 случаев;

Черниговская область — 134 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в материале «Цифры не врут? Как локдаун повлиял на COVID-статистику в Николаевской области» НикВести рассказали, как изменилась «ковидная» статистика в регионе за период локдауна, и сравнили ее с цифрами за декабрь.