За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5082 человек, зафиксировано 140 летальных случаев, 9933 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро четверга, 4 февраля, пишет «Новое время».
За сутки в Украине выздоровело больше человек, чем заболело. Такая динамика наблюдается больше месяца.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 232 246 человек, из них 1 055 406 выздоровели, летальных исходов — 23 229.
Статистика в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в материале «Цифры не врут? Как локдаун повлиял на COVID-статистику в Николаевской области» НикВести рассказали, как изменилась «ковидная» статистика в регионе за период локдауна, и сравнили ее с цифрами за декабрь.
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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5082 человек, зафиксировано 140 летальных случаев, 9933 пациента выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро четверга, 4 февраля, пишет «Новое время».
За сутки в Украине выздоровело больше человек, чем заболело. Такая динамика наблюдается больше месяца.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 232 246 человек, из них 1 055 406 выздоровели, летальных исходов — 23 229.
Статистика в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в материале «Цифры не врут? Как локдаун повлиял на COVID-статистику в Николаевской области» НикВести рассказали, как изменилась «ковидная» статистика в регионе за период локдауна, и сравнили ее с цифрами за декабрь.
|
Программа по туризму Николаевщины оторвана от реальностиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа