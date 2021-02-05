Во Львове ночью неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.

Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Речь идет о памятнике, который находится на площади Кропивницкого во Львове. Полиция открыла дело по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Мэр Львов Андрей Садовый сообщил, что вскоре памятник очистят.

«В ближайшие часы памятник будет очищены. Жаль только коммунальщиков, в которых и без того много работы. Всем, кому так мешает Бандера, надо понять, что славу и место в истории Украины невозможно зарисовать краской», — написал он.

Напомним, в городе Снигиревка Николаевской области неизвестные повредили памятник известному украинскому поэту Тарасу Шевченко.