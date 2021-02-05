За прошедшие сутки, 4 февраля, на Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня. Ранения получил украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, вблизи Южного, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из 82-мм міномету и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали медицинскую помощь.

Также, в районе населенного пункта Крымское был выявлен факт инженерного оборудования позиций противника в сторону наших подразделений.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществили несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета. А неподалеку от населенного пункта Павлополь оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 5 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Неподалеку Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителей ОБСЕ.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на проблему закрытия телеканалов 112, NewsOne и ZiK необходимо смотреть через призму обострения ситуации на Донбассе.