Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на проблему закрытия телеканалов 112, NewsOne и ZiK необходимо смотреть через призму обострения ситуации на Донбассе.

Об этом он заявил в эфире программы «Право на владу», пишет Новое время.

Министр отметил, что «мирного процесса на Донбассе больше нет». Арсен Аваков заявил о применении минометов и работе снайперов.

— Накануне что происходило? Что обсуждался на том же заседании СНБО, в кабинете президента. Президент был вынужден Хомчака немедленно отправить на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю. Никакого мирного процесса уже нет. Действуют минометы, действуют снайперские обстрелы. Война идет, — сообщил Арсен Аваков.

Как сообщалось, по поручению президента Владимира Зеленского и в соответствии с планом контроля за деятельностью Вооруженных сил и других военных формирований в 2021 году Офис президента начал проверку готовности военных частей ВСУ, выполняющих задачи в операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.