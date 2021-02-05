Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на проблему закрытия телеканалов 112, NewsOne и ZiK необходимо смотреть через призму обострения ситуации на Донбассе.
Об этом он заявил в эфире программы «Право на владу», пишет Новое время.
Министр отметил, что «мирного процесса на Донбассе больше нет». Арсен Аваков заявил о применении минометов и работе снайперов.
— Накануне что происходило? Что обсуждался на том же заседании СНБО, в кабинете президента. Президент был вынужден Хомчака немедленно отправить на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю. Никакого мирного процесса уже нет. Действуют минометы, действуют снайперские обстрелы. Война идет, — сообщил Арсен Аваков.
Как сообщалось, по поручению президента Владимира Зеленского и в соответствии с планом контроля за деятельностью Вооруженных сил и других военных формирований в 2021 году Офис президента начал проверку готовности военных частей ВСУ, выполняющих задачи в операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на проблему закрытия телеканалов 112, NewsOne и ZiK необходимо смотреть через призму обострения ситуации на Донбассе.
Об этом он заявил в эфире программы «Право на владу», пишет Новое время.
Министр отметил, что «мирного процесса на Донбассе больше нет». Арсен Аваков заявил о применении минометов и работе снайперов.
— Накануне что происходило? Что обсуждался на том же заседании СНБО, в кабинете президента. Президент был вынужден Хомчака немедленно отправить на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю. Никакого мирного процесса уже нет. Действуют минометы, действуют снайперские обстрелы. Война идет, — сообщил Арсен Аваков.
Как сообщалось, по поручению президента Владимира Зеленского и в соответствии с планом контроля за деятельностью Вооруженных сил и других военных формирований в 2021 году Офис президента начал проверку готовности военных частей ВСУ, выполняющих задачи в операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа