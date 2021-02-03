По поручению президента Владимира Зеленского и в соответствии с планом контроля за деятельностью Вооруженных сил и других военных формирований в 2021 году Офис президента начал проверку готовности военных частей ВСУ, выполняющих задачи в операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

— Основной целью инспекции является проверка состояния готовности сил и средств, задействованных в ООС, к выполнению задач по назначению, а также определения эффективности мер, принимаемых руководством Министерства обороны Украины и ВСУ, других органов военного управления по всестороннему обеспечению сил из средств, выполняющих задачи на востоке страны. Кроме того, проверка направлена на выявление факторов, негативно влияющих на состояние готовности сил и средств к выполнению задач, — говорится в сообщении.

Отмечается, что к участию в инспекции привлекли представителей ОПГ, аппарата СНБО, Минобороны и ВСУ. После проверки подготовят доклад Зеленскому, содержащий предложения по дальнейшему наращиванию возможностей ВСУ и решения имеющихся проблем в сфере обороны государства.

Напомним, террористические группировки «ДНР» и «ЛНР» представили так называемую доктрину «Русский Донбасс», которая предусматривает захват всех территорий Донецкой и Луганской областей Украины.