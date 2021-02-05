За прошедшие сутки, 4 февраля, в Николаевской области спасатели дважды вытягивали автомобили, застрявшие на проблемных участках дорог.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Так, 4 февраля, в 20:45, отделение 10 государственной пожарно-спасательной части выехало на полевую дорогу около села Елизаветовка Братского района, где с помощью специального автомобиля САРМ-С отбуксировали из снежного заноса машину Skoda Octavia.
Позже, около трех часов ночи, сотрудники 24 ГСЧС отбуксировали с бездорожья авто такой же марки, в этот раз на улице Широкой в Снигиревке.
Напомним, в течение субботы, 23 января, спасатели Николаевщины трижды оказывали помощь гражданам, доставая их автомобили, которые застряли в грязи.
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За прошедшие сутки, 4 февраля, в Николаевской области спасатели дважды вытягивали автомобили, застрявшие на проблемных участках дорог.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
Так, 4 февраля, в 20:45, отделение 10 государственной пожарно-спасательной части выехало на полевую дорогу около села Елизаветовка Братского района, где с помощью специального автомобиля САРМ-С отбуксировали из снежного заноса машину Skoda Octavia.
Позже, около трех часов ночи, сотрудники 24 ГСЧС отбуксировали с бездорожья авто такой же марки, в этот раз на улице Широкой в Снигиревке.
Напомним, в течение субботы, 23 января, спасатели Николаевщины трижды оказывали помощь гражданам, доставая их автомобили, которые застряли в грязи.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа