За прошедшие сутки, 4 февраля, в Николаевской области спасатели дважды вытягивали автомобили, застрявшие на проблемных участках дорог.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, 4 февраля, в 20:45, отделение 10 государственной пожарно-спасательной части выехало на полевую дорогу около села Елизаветовка Братского района, где с помощью специального автомобиля САРМ-С отбуксировали из снежного заноса машину Skoda Octavia.

Позже, около трех часов ночи, сотрудники 24 ГСЧС отбуксировали с бездорожья авто такой же марки, в этот раз на улице Широкой в Снигиревке.

Напомним, в течение субботы, 23 января, спасатели Николаевщины трижды оказывали помощь гражданам, доставая их автомобили, которые застряли в грязи.