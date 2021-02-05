Николаевские патрульные задержали в центре города пьяного мужчину. Впоследствии выяснилось, что он находится в розыске.

Об этом пишут на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Сообщается, что во время патрулирования Центрального района Николаева правоохранители обратили внимание на мужчину с явными признаками алкогольного опьянения, который находился на улице Соборной.

Во время общения с патрульными мужчина заметно нервничал. Проверив гражданина по имеющимся базам полицейские выяснили, что мужчина находится в розыске как лицо, которое скрывается от органов досудебного следствия.

Мужчину передали следователям для выяснения всех обстоятельств дела.

Ранее сообщалось, что Николаевской области пьяный мужчина поссорился с соседкой и вызвал полицию, а когда правоохранители приехали на вызов и стали выяснять обстоятельства, ударил одного из них кулаком в лицо.