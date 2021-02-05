Николаевские патрульные задержали в центре города пьяного мужчину. Впоследствии выяснилось, что он находится в розыске.
Об этом пишут на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.
Сообщается, что во время патрулирования Центрального района Николаева правоохранители обратили внимание на мужчину с явными признаками алкогольного опьянения, который находился на улице Соборной.
Во время общения с патрульными мужчина заметно нервничал. Проверив гражданина по имеющимся базам полицейские выяснили, что мужчина находится в розыске как лицо, которое скрывается от органов досудебного следствия.
Мужчину передали следователям для выяснения всех обстоятельств дела.
Ранее сообщалось, что Николаевской области пьяный мужчина поссорился с соседкой и вызвал полицию, а когда правоохранители приехали на вызов и стали выяснять обстоятельства, ударил одного из них кулаком в лицо.
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Николаевские патрульные задержали в центре города пьяного мужчину. Впоследствии выяснилось, что он находится в розыске.
Об этом пишут на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.
Сообщается, что во время патрулирования Центрального района Николаева правоохранители обратили внимание на мужчину с явными признаками алкогольного опьянения, который находился на улице Соборной.
Во время общения с патрульными мужчина заметно нервничал. Проверив гражданина по имеющимся базам полицейские выяснили, что мужчина находится в розыске как лицо, которое скрывается от органов досудебного следствия.
Мужчину передали следователям для выяснения всех обстоятельств дела.
Ранее сообщалось, что Николаевской области пьяный мужчина поссорился с соседкой и вызвал полицию, а когда правоохранители приехали на вызов и стали выяснять обстоятельства, ударил одного из них кулаком в лицо.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа