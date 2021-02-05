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На Запорожской теплоэлектростанции произошло аварийное отключение энергоблока № 1. О проблемах с электричеством в Энергодаре не сообщается.
Об этом сообщается на сайте городского совета Энергодара.
Аварийное отключение произошло в 10:49 из-за неисправности системы охлаждения трансформатора Т-1. Известно также, что ведутся пусконастраивательные работы на энергоблоке № 2.
Сейчас на ТЭС работают третий и четвертый энергоблоки. В ДТЭК заявляют, что авария не повлияла на подачу электричества и воды в регионе. Второй энергоблок вскоре должен восполнить мощность, потерянную из-за отключения первого.
Напомним, в среду на Запорожской ТЭС произошла авария с отключением энергоблоков. Из-за этого вечером 3 февраля в Энергодаре и ряде населенных пунктов пропало электричество, а также возникли перебои в подаче воды.
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На Запорожской теплоэлектростанции произошло аварийное отключение энергоблока № 1. О проблемах с электричеством в Энергодаре не сообщается.
Об этом сообщается на сайте городского совета Энергодара.
Аварийное отключение произошло в 10:49 из-за неисправности системы охлаждения трансформатора Т-1. Известно также, что ведутся пусконастраивательные работы на энергоблоке № 2.
Сейчас на ТЭС работают третий и четвертый энергоблоки. В ДТЭК заявляют, что авария не повлияла на подачу электричества и воды в регионе. Второй энергоблок вскоре должен восполнить мощность, потерянную из-за отключения первого.
Напомним, в среду на Запорожской ТЭС произошла авария с отключением энергоблоков. Из-за этого вечером 3 февраля в Энергодаре и ряде населенных пунктов пропало электричество, а также возникли перебои в подаче воды.
|
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|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа