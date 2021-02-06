За прошедшие сутки, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС.

— В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Північ», неподалеку от Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также недалеко от населенного пункта был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который осуществил дистанционное минирование перед позициями наших защитников миной ПОМ-2. Неподалеку от Светлодарска оккупанты вели огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов,— говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схід», вблизи населенного пункта Богдановка, российско-оккупационные войска осуществили прицельный обстрел в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а у Водяного, что на Приазовье - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

С начала текущих суток, 6 февраля, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Водяного российско-оккупационные войска открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как отмечается, о фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК проинформированы представители ОБСЕ.

Боевых потерь среди военных ВСУ нет.

— Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируется украинским воинами, — отмечают в штабе ООС.

Кроме того, за минувшие сутки, 5 февраля, представители Национальной полиции из состава ОС зафиксировали 96 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4693 транспортных средства и 4646 человек. Через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины проследовали 683 человека, на подконтрольную территорию прибыли 475 человек. Через КПВВ «Новотроицкое» — 72 и 62 человека соответственно.

Напомним, по поручению президента Владимира Зеленского и в соответствии с планом контроля за деятельностью Вооруженных сил и других военных формирований в 2021 году Офис президента начал проверку готовности военных частей ВСУ, выполняющих задачи в операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.