На выезде из Николаевской области на дорогах наблюдается гололед. Дорожное покрытие не обрабатывается.

Об этом сообщают водители в вайбер-группе «ДТП и дороги Николаева».

Дорога на Херсон Дорога на Херсон

В частности, сложная ситуация наблюдается на дорогах «Николаев-Херсон» и «Николаев-Одесса».

— Трасса от Нечаянного до Коблево просто стекло отполированное снегом, даже воробьи скользят. Техники нет, люди бьются, ждите сводки о ДТП. От Коблево до Одессы посыпано, ехать намного веселее,— написал Дмитрий Костенко. — Дорога «Николаев – Херсон». Осторожно гололёд до Шевченково. После Шевченково дороги обработаны песчано-солевой смесью, — написал Руслан Кода. — Николаев Нечаяное дорога стекло. Начинает кататься снег. Ни одной «посыпачки», — поделился Виталий Базак.

Водители также сообщают о гололеде на Проспекте Героев Украины. В настоящее время, по их словам, там уже появилась техника — дорогу обрабатывают.

Отмечается, что дорогу обрабатывают в районе остановки «Плавбассейн» и в направлении центра.

— Соляные, «Школьная» (остановка, — прим.) светофор в сторону Терновки, фуры буксуют на подъеме, — написал один из водителей.

Как сообщают «Новости-N», на кольцевой развязке возле с. Мешково-Погорелово столкнулись автомобили ВАЗ-2109 и Chevrolet Aveo.

Оба автомобиля двигались со стороны Николаева. Перед въездом на кольцо «Шевроле» остановился, пропуская двигающийся транспорт. В этот момент ВАЗ, который ехал сзади, занесло — автомобили столкнулись.

В результате ДТП никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения.

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