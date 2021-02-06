Во Львове во время пожара в квартире пятиэтажного дома одна женщина погибла и трое человек, из которых один ребенок, госпитализированы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

— 6 февраля в 00:18 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре на ул. Липовая Аллея. Пожар возник в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на момент прибытия пожарных вся квартира была охвачена огнем и токсичный дым, возникший в результате пожара, заполнил всю лестничную клетку дома. Во время разведки пожара и осмотра задымленных помещений дома спасатели обнаружили без сознания двух людей, которых на руках вынесли на улицу и с признаками отравления продуктами горения передали медикам. Также из охваченного дымом дома спасатели вынесли на руках ребенка, которого медики госпитализировали с симптомами отравления продуктами горения. Всего из задымленных помещений пожарные в спасательных устройствах вывели на свежий воздух 8 человек.

В квартире, где возник пожар, спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Погибшей оказалась мать хозяйки квартиры.

В 00:48 пожарные локализовали пожар и в 00:54 полностью ликвидировали в составе 3-х звеньев газодымозащитной службы.

К ликвидации пожара привлекли 24 человека личного состава и 5 единиц спецтехники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняют правоохранительные органы.

Напомним, в новогоднюю ночь в результате попадания фейерверка загорелся один из балконов в многоэтажном доме Николаева.