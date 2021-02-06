Вчера, 5 февраля, в Николаеве на улице Транспортной произошел пожар на территории автогаражного кооператива, горел мусор и пол одного гаража.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

На вызов прибыли отделения 3-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей. В 21:21 пожар ликвидировали на площади 50 квадратных метров. Спасатели не допустили распространения огня на другие гаражи.

Причина пожара устанавливается.

Дополнительно на месте работали сотрудники полиции и «Николаевоблэнерго».

Напомним, в Харькове 21 января возник пожар в нелегальном доме престарелых «Золотое время». В пожаре погибли 15 человек. Пострадали, по разным данным, от 5 до 11 человек. Всего на момент пожара в здании было около 30 человек.