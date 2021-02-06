Вчера, 5 февраля, в Николаеве на улице Транспортной произошел пожар на территории автогаражного кооператива, горел мусор и пол одного гаража.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
На вызов прибыли отделения 3-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей. В 21:21 пожар ликвидировали на площади 50 квадратных метров. Спасатели не допустили распространения огня на другие гаражи.
Причина пожара устанавливается.
Дополнительно на месте работали сотрудники полиции и «Николаевоблэнерго».
Напомним, в Харькове 21 января возник пожар в нелегальном доме престарелых «Золотое время». В пожаре погибли 15 человек. Пострадали, по разным данным, от 5 до 11 человек. Всего на момент пожара в здании было около 30 человек.
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Вчера, 5 февраля, в Николаеве на улице Транспортной произошел пожар на территории автогаражного кооператива, горел мусор и пол одного гаража.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
На вызов прибыли отделения 3-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей. В 21:21 пожар ликвидировали на площади 50 квадратных метров. Спасатели не допустили распространения огня на другие гаражи.
Причина пожара устанавливается.
Дополнительно на месте работали сотрудники полиции и «Николаевоблэнерго».
Напомним, в Харькове 21 января возник пожар в нелегальном доме престарелых «Золотое время». В пожаре погибли 15 человек. Пострадали, по разным данным, от 5 до 11 человек. Всего на момент пожара в здании было около 30 человек.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
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