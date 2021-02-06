Служба автомобильных дорог Николаевской области задействовала 17 спецмашин и 25 человек для обработки дорог Николаевщины противогололедной смесью.

Об этом сообщается на странице САД в Facebook.

— По состоянию на 15.00 проезд по автодорогам Николаевщины обеспечен, — отмечается в сообщении.

Особое внимание уделяется аварийно опасным участкам, спускам и подъемам автодорог.

— Есть незначительные осложнения в движении на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск. Сейчас там работают 6 КДМок, чтобы как можно быстрее обеспечить безопасное движение транспорта, — обратили внимание в САД.

Дороги области продолжают обрабатывать.

Водителей призывают быть максимально внимательными и осторожными, передвигаясь по автодорогам области.

Как сообщалось, сегодня, 6 февраля, КП «ЭЛУ Автодорог» привлекло 16 единиц спецтехники к уборке Николаева от снега.