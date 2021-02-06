Служба автомобильных дорог Николаевской области задействовала 17 спецмашин и 25 человек для обработки дорог Николаевщины противогололедной смесью.
Об этом сообщается на странице САД в Facebook.
— По состоянию на 15.00 проезд по автодорогам Николаевщины обеспечен, — отмечается в сообщении.
Особое внимание уделяется аварийно опасным участкам, спускам и подъемам автодорог.
— Есть незначительные осложнения в движении на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск. Сейчас там работают 6 КДМок, чтобы как можно быстрее обеспечить безопасное движение транспорта, — обратили внимание в САД.
Дороги области продолжают обрабатывать.
Водителей призывают быть максимально внимательными и осторожными, передвигаясь по автодорогам области.
Как сообщалось, сегодня, 6 февраля, КП «ЭЛУ Автодорог» привлекло 16 единиц спецтехники к уборке Николаева от снега.
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Служба автомобильных дорог Николаевской области задействовала 17 спецмашин и 25 человек для обработки дорог Николаевщины противогололедной смесью.
Об этом сообщается на странице САД в Facebook.
— По состоянию на 15.00 проезд по автодорогам Николаевщины обеспечен, — отмечается в сообщении.
Особое внимание уделяется аварийно опасным участкам, спускам и подъемам автодорог.
— Есть незначительные осложнения в движении на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск. Сейчас там работают 6 КДМок, чтобы как можно быстрее обеспечить безопасное движение транспорта, — обратили внимание в САД.
Дороги области продолжают обрабатывать.
Водителей призывают быть максимально внимательными и осторожными, передвигаясь по автодорогам области.
Как сообщалось, сегодня, 6 февраля, КП «ЭЛУ Автодорог» привлекло 16 единиц спецтехники к уборке Николаева от снега.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
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|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов