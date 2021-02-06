Сегодня, 6 февраля, КП «ЭЛУ Автодорог» привлекло 16 единиц спецтехники к уборке Николаева от снега.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

— Из них 11 машин на посыпке улиц реагентом и 2 трактора на уборке тротуаров в Центральном районе города. По состоянию на 10:00 утра магистральные дороги обработанны солевой смесью, техника зашла на второй круг, — сказано в сообщении.

В КП «ЭЛУ Автодорог» призвали водителей и пешеходов быть внимательными, поскольку, по прогнозам синоптиков, сохраняется вероятность снегопада в последующие несколько дней.

Напомним, утром водители жаловались на скользкие дороги при выезде из Николаевской области в направлении Одессы и Херсона.