Сегодня, 6 февраля, КП «ЭЛУ Автодорог» привлекло 16 единиц спецтехники к уборке Николаева от снега.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
— Из них 11 машин на посыпке улиц реагентом и 2 трактора на уборке тротуаров в Центральном районе города. По состоянию на 10:00 утра магистральные дороги обработанны солевой смесью, техника зашла на второй круг, — сказано в сообщении.
В КП «ЭЛУ Автодорог» призвали водителей и пешеходов быть внимательными, поскольку, по прогнозам синоптиков, сохраняется вероятность снегопада в последующие несколько дней.
Напомним, утром водители жаловались на скользкие дороги при выезде из Николаевской области в направлении Одессы и Херсона.
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Сегодня, 6 февраля, КП «ЭЛУ Автодорог» привлекло 16 единиц спецтехники к уборке Николаева от снега.
Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
— Из них 11 машин на посыпке улиц реагентом и 2 трактора на уборке тротуаров в Центральном районе города. По состоянию на 10:00 утра магистральные дороги обработанны солевой смесью, техника зашла на второй круг, — сказано в сообщении.
В КП «ЭЛУ Автодорог» призвали водителей и пешеходов быть внимательными, поскольку, по прогнозам синоптиков, сохраняется вероятность снегопада в последующие несколько дней.
Напомним, утром водители жаловались на скользкие дороги при выезде из Николаевской области в направлении Одессы и Херсона.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
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