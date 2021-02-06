Российско-оккупационные войска продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка».

Об этом сообщает Государственная пограничная служба на ведомственном сайте.

Фактический пропуск граждан осуществляется только в контрольных пунктах въезда-выезда «Станица Луганская» — ежедневно, «Новотроицкое» — дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда российские наемники разблокируют движение по дорожному коридору.

В сообщении также отмечается, что вторую неделю подряд отслеживается увеличение пассажиропотока в контрольном пункте «Станица Луганская». С завершением локдауна количество пропущенных граждан взросло вдвое. В течение недели военнослужащие Госпогранслужбы в КПВВ «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию оформили 4290 человек, на контролируемую территорию - 4418 человек.

Через КПВВ «Новотроицкое» 107 граждан и 17 транспортных средств последовали в сторону временно оккупированной территории Донбасса. В то же время 158 человек и 26 транспортных средств пересекли линию разграничения в направлении контролируемой территории.

Также, российско-оккупационные войска не допустили на временно оккупированную территорию Украины 30 граждан, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

По приказу Командующего объединенных сил в контрольных пунктах продлено действие карантинных ограничений, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции. Ограничительные мероприятия введены на основании соответствующих актов Кабинета Министров Украины и будут действовать в определенный ими срок. Так, во время следования со временно оккупированной территории Украины будет проводиться температурный скрининг граждан. Обязательным условием остается пребывание в КПВВ в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 5 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.