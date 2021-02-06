В Ингульском районе Николаева группа людей издевалась над собакой, из-за чего животное получило тяжелые увечья.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Николаевской области.

От местных жителей Ингульского района в полицию поступило сообщение о том, что на одной из улиц граждане издевались над собакой, что привело к ее увечья.

По факту жестокого обращения с животным николаевские полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины «Жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, в том числе беспризорными животными, совершенное умышленно и привело к увечью или гибели животного, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

— Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к совершению преступления, — отметили в полиции.

Правоохранители просят свидетелей издевательства над животным обратиться в отделение полиции №2 Николаевского районного управления по адресу: ул. 12-я Продольная 42-А или звонить (0512) 64-95-99, 53-13-39, 102.

Напомним, на Николаевщине спасатели достали упавшую в заброшенный колодец собаку.