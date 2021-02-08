Синоптики объявили желтый уровень опасности в западных областях Украины. Львовский аэропорт отменил ряд рейсов, а правоохранители и чрезвычайники предупреждают об ограничении движения на дорогах государственного значения.
Так, международный аэропорт «Львов» объявил об отмене рейсов «Стамбул — Львов — Стамбул» и «Львов — Борисполь» из-за метеоусловий.
В Министерстве внутренних дел сообщили об ограничении движения на дорогах государственного значения во Львовской области с 22:00 часов 7 февраля до 3:00 часов 8 февраля. В это время на дорогах будет работать снегоуборочная техника.
В частности, движение было ограничено на дорогах:
Для мониторинга ситуации на случай осложнения погодных условий Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обустроила передвижные пункты обогрева в Ивано-Франковской области на Вышковском, Яблунецком, Буковецком и Кривопольском перевалах. Для оказания помощи на месте будут дежурить 12 чрезвычайников.
По данным Укргидрометцентра, 8 февраля в западных и центральных областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы до 20-30 см, в Ровенской, Волынской Львовской областях ㅡ до 30-40 см.
На Закарпатье и в южных областях ожидается снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед. Кроме того, в связи с осадками и оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Напомним, в понедельник, 8 февраля, на территории Николаевской области из-за воздействия атмосферного фронта ожидается ухудшение погоды.
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Синоптики объявили желтый уровень опасности в западных областях Украины. Львовский аэропорт отменил ряд рейсов, а правоохранители и чрезвычайники предупреждают об ограничении движения на дорогах государственного значения.
Так, международный аэропорт «Львов» объявил об отмене рейсов «Стамбул — Львов — Стамбул» и «Львов — Борисполь» из-за метеоусловий.
В Министерстве внутренних дел сообщили об ограничении движения на дорогах государственного значения во Львовской области с 22:00 часов 7 февраля до 3:00 часов 8 февраля. В это время на дорогах будет работать снегоуборочная техника.
В частности, движение было ограничено на дорогах:
Для мониторинга ситуации на случай осложнения погодных условий Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обустроила передвижные пункты обогрева в Ивано-Франковской области на Вышковском, Яблунецком, Буковецком и Кривопольском перевалах. Для оказания помощи на месте будут дежурить 12 чрезвычайников.
По данным Укргидрометцентра, 8 февраля в западных и центральных областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы до 20-30 см, в Ровенской, Волынской Львовской областях ㅡ до 30-40 см.
На Закарпатье и в южных областях ожидается снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед. Кроме того, в связи с осадками и оттепелью на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Напомним, в понедельник, 8 февраля, на территории Николаевской области из-за воздействия атмосферного фронта ожидается ухудшение погоды.