Так, международный аэропорт «Львов» объявил об отмене рейсов «Стамбул — Львов — Стамбул» и «Львов — Борисполь» из-за метеоусловий.

В Министерстве внутренних дел сообщили об ограничении движения на дорогах государственного значения во Львовской области с 22:00 часов 7 февраля до 3:00 часов 8 февраля. В это время на дорогах будет работать снегоуборочная техника.

В частности, движение было ограничено на дорогах:

М-06 Киев — Чоп км 432+877 — км 622+256 м;

М-10 Львов — Краковец;

М-11 Львов — Шегини;

М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская;

западный обход города Львова;

подъезд к городу Львов;

Н-09 Мукачево — Львов.

Для мониторинга ситуации на случай осложнения погодных условий Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обустроила передвижные пункты обогрева в Ивано-Франковской области на Вышковском, Яблунецком, Буковецком и Кривопольском перевалах. Для оказания помощи на месте будут дежурить 12 чрезвычайников.