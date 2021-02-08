На объездной дороге в Корабельном районе Николаева возле филиала ПАО «Николаевоблэнерго» упала электроопора.

Об этом сообщил Валерий Коба в Facebook-группе «Люблю район».

— Обьездная, возле филиала облэнерго, последствия непогоды. Берегите себя и родных: гололед, — написал он.

На момент публикации поста бетонная опора вместе с проводами лежала на проезжей части.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 8 февраля, на территории Николаевской области из-за воздействия атмосферного фронта ожидается ухудшение погоды.