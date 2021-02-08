На объездной дороге в Корабельном районе Николаева возле филиала ПАО «Николаевоблэнерго» упала электроопора.
Об этом сообщил Валерий Коба в Facebook-группе «Люблю район».
— Обьездная, возле филиала облэнерго, последствия непогоды. Берегите себя и родных: гололед, — написал он.
На момент публикации поста бетонная опора вместе с проводами лежала на проезжей части.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 8 февраля, на территории Николаевской области из-за воздействия атмосферного фронта ожидается ухудшение погоды.
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На объездной дороге в Корабельном районе Николаева возле филиала ПАО «Николаевоблэнерго» упала электроопора.
Об этом сообщил Валерий Коба в Facebook-группе «Люблю район».
— Обьездная, возле филиала облэнерго, последствия непогоды. Берегите себя и родных: гололед, — написал он.
На момент публикации поста бетонная опора вместе с проводами лежала на проезжей части.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 8 февраля, на территории Николаевской области из-за воздействия атмосферного фронта ожидается ухудшение погоды.