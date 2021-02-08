Вчера, 7 февраля, в Николаеве во время движения загорелся грузовой автомобиль КамАЗ.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.
Вчера вечером, около 17:00 на улице Кузнецкой в Николаеве на ходу возник пожар грузового автомобиля КамАЗ. Возгорание произошло на расстоянии примерно 200 метров от 3 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, пожар заметил один из дежурных.
Спасатели вовремя потушили огонь на площади 6 квадратных метров в 17:37, не допустив полного уничтожения грузовика. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
Для тушения от ГСЧС привлекалась 1 единица техники, работали 4 человека.
Напомним, 4 февраля на трассе в Николаевской области столкнулись лоб в лоб два грузовика, в результате ДТП один из них загорелся.
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
Вчера, 7 февраля, в Николаеве во время движения загорелся грузовой автомобиль КамАЗ.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.
Вчера вечером, около 17:00 на улице Кузнецкой в Николаеве на ходу возник пожар грузового автомобиля КамАЗ. Возгорание произошло на расстоянии примерно 200 метров от 3 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, пожар заметил один из дежурных.
Спасатели вовремя потушили огонь на площади 6 квадратных метров в 17:37, не допустив полного уничтожения грузовика. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
Для тушения от ГСЧС привлекалась 1 единица техники, работали 4 человека.
Напомним, 4 февраля на трассе в Николаевской области столкнулись лоб в лоб два грузовика, в результате ДТП один из них загорелся.