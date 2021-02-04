На трассе в Николаевской области столкнулись лоб в лоб два грузовика, в результате ДТП один из них загорелся.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщается, что сегодня, 4 февраля, в 10:40 на линию «101» поступила информация о дорожно-транспортном происшествии с участием двух грузовиков Mercedes-Benz и DAF на автодороге Н-11 «Днепр - Кривой Рог - Николаев» вблизи села Пересадовка Витовского района.

На место происшествия направились отделения 4 и 16 государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Стало известно, что в результате лобового столкновения загорелся грузовик DAF. Пожарные в 11:23 с помощью генератора пены средней кратности ликвидировали возгорание на площади 6 квадратных метров.

В данный момент уточняется информация об одном пострадавшем водителе.

Для тушения пожара использовали 2 единицы техники, работали 7 человек.

Напомним, 1 февраля в Николаевской области гражданин Египта съехал в кювет на машине неподалеку от Нового Буга, в результате ДТП травмировались двое пассажиров-иностранцев.