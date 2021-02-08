Вчера, 7 февраля, в Заводском районе Николаева произошел пожар хозяйственной постройки.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Примерно в 14:36 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре хозпостройки на территории частного домовладения по адресу переулок 5-й Парниковый в Николаеве.
На место происшествия направили дежурные караулы 2, 3 государственных пожарно-спасательных частей и дежурную смену оперативно координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Пожар на площади 20 квадратных метров погасили в 15:26, были спасены два расположенных рядом жилых здания. Причина возгорания сейчас устанавливается.
Всего от ГСЧС привлекалось 3 единицы техники, работали 12 человек.
Напомним, 5 февраля в Николаеве на улице Транспортной произошел пожар на территории автогаражного кооператива, горел мусор и пол одного гаража.
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Вчера, 7 февраля, в Заводском районе Николаева произошел пожар хозяйственной постройки.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Примерно в 14:36 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре хозпостройки на территории частного домовладения по адресу переулок 5-й Парниковый в Николаеве.
На место происшествия направили дежурные караулы 2, 3 государственных пожарно-спасательных частей и дежурную смену оперативно координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Пожар на площади 20 квадратных метров погасили в 15:26, были спасены два расположенных рядом жилых здания. Причина возгорания сейчас устанавливается.
Всего от ГСЧС привлекалось 3 единицы техники, работали 12 человек.
Напомним, 5 февраля в Николаеве на улице Транспортной произошел пожар на территории автогаражного кооператива, горел мусор и пол одного гаража.