Гражданка России пыталась подкупить украинских правоохранителей в надежде, что они «закроют глаза» на истекший срок разрешения на нахождение в Украине.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Так, пограничники задержали 41-летнюю россиянку, у которой обнаружились просроченные сроки нахождения на территории Украины. Женщина попыталась отдать военнослужащим 7 тысяч российских рублей и 82 гривны, дабы «замять» дело.

Пограничники отказалась от взятки и зафиксировали факт правонарушения, злоумышленице выписали административный протокол за превышение установленных сроков нахождения на территории Украины, а также возбудили уголовное производство, предусмотренное 369 статьей Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу».

Ранее НикВести сообщали, что на границе с Румынией украинские пограничники остановили автомобиль, в котором оказались предметы, представляющие культурно-историческую ценность.