В Ингульском районе Николаева полицейские задержали мужчину, который признался в убийстве своего знакомого.

Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.

Вчера днем, 7 февраля, в дежурную часть отделения полиции № 2 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области пришел 29-летний мужчина, который сообщил, что убил своего 35-летнего приятеля.

На месте происшествия следственно-оперативная группа отделения полиции выяснила, что заявитель в течение нескольких дней выпивал у себя дома вместе с потерпевшим. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой хозяин квартиры избил своего гостя. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Следственным отделением начато уголовное производство по части 1 статьи 115 «Умышленное убийство», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208, следствие продолжается.

Напомним, 27 января суд приговорил 39-летнего жителя Первомайского района, насмерть избившего своего знакомого, к 8 годам тюрьмы.