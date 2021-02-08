В Ингульском районе Николаева полицейские задержали мужчину, который признался в убийстве своего знакомого.
Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Вчера днем, 7 февраля, в дежурную часть отделения полиции № 2 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области пришел 29-летний мужчина, который сообщил, что убил своего 35-летнего приятеля.
На месте происшествия следственно-оперативная группа отделения полиции выяснила, что заявитель в течение нескольких дней выпивал у себя дома вместе с потерпевшим. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой хозяин квартиры избил своего гостя. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.
Следственным отделением начато уголовное производство по части 1 статьи 115 «Умышленное убийство», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208, следствие продолжается.
Напомним, 27 января суд приговорил 39-летнего жителя Первомайского района, насмерть избившего своего знакомого, к 8 годам тюрьмы.
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В Ингульском районе Николаева полицейские задержали мужчину, который признался в убийстве своего знакомого.
Об этом пишут на сайте ГУ Нацполиции в Николаевской области.
Вчера днем, 7 февраля, в дежурную часть отделения полиции № 2 Николаевского районного управления ГУНП в Николаевской области пришел 29-летний мужчина, который сообщил, что убил своего 35-летнего приятеля.
На месте происшествия следственно-оперативная группа отделения полиции выяснила, что заявитель в течение нескольких дней выпивал у себя дома вместе с потерпевшим. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой хозяин квартиры избил своего гостя. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.
Следственным отделением начато уголовное производство по части 1 статьи 115 «Умышленное убийство», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208, следствие продолжается.
Напомним, 27 января суд приговорил 39-летнего жителя Первомайского района, насмерть избившего своего знакомого, к 8 годам тюрьмы.