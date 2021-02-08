Сегодня, 8 февраля, на трассе в Николаевской области легковое авто слетело с дороги в кювет и перевернулось.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

В 11:16 в Службу спасения поступила информация о том, что неподалеку от села Александровка в Вознесенском районе во время движения слетел в кювет и перевернулся автомобиль ВАЗ-2109. Сотрудники полиции, прибывшие на место, поставили машину на колеса. Позже спасатели 12 государственной пожарно-спасательной части отбуксировали автомобиль на проезжую часть, где он смог продолжить движение. Сообщается, что водитель в ДТП не пострадал.

Напомним, 21 января в Березнеговатском районе Николаевской области слетел с дороги автомобиль, в котором находилось двое взрослых и ребенок.