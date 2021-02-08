Николаевский апелляционный суд по жалобе прокуратуры отменил решение Ленинского райсуда и заменил виновнику смертельного ДТП условный срок на реальный.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, 19 марта 2019 водитель автомобиля «Богдан 2110», двигаясь по ул. Космонавтов в Николаеве при приближении к перекрестку с ул. Электронной, был ослеплен светом фар встречного авто. Он, вопреки требованиям п.19.3. Правил дорожного движения не уменьшил скорость и не остановился, в результате чего допустил наезд на мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался в больнице 22 марта 2019.

Суд первой инстанции признал водителя виновным в совершении уголовного преступления по ч.2 ст. 286 УК и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 1 год. Вместе с тем, от отбывания основного наказания осужденный был освобожден с установлением испытательного срока продолжительностью 1 год.

«Прокурор, подавая апелляционную жалобу, настаивал на том, что указанные судом первой инстанции смягчающие обстоятельства и другие данные, положительно характеризующие обвиняемого, не уменьшают общественной опасности совершенного им преступления и не могут уменьшить тяжелые последствия содеянного, а, следовательно, выводы суда первой инстанции о возможности исправления обвиняемого без отбывания наказания не соответствуют тяжести совершенного им уголовного преступления», — говорится в сообщении.

Апелляционный суд, удовлетворив жалобу прокурора, отменил приговор районного суда в части применения условного наказания, и вынес приговор, согласно которому назначил наказание — 3 года лишения свободы с лишением права управления транспортным средством на 1 год.

Ранее сообщалось, что 6 февраля в пгт Токаревка в Вознесенском районе Николаевской области поезд сбил пешехода, мужчина погиб на месте.