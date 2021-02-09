В понедельник вечером, 8 февраля, николаевские спасатели оказали помощь карете скорой помощи, которая застряла на автодорогу в Николаевской области.

Как сообщается на странице Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook, в карете находилась тяжелобольная пациентка, которую нужно было доставить до села Козырка Очаковского района.

Из-за осложнения погодных условий, карета скорой помощи не смогла преодолеть подъем на автодороге. Спасатели 19 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, несмотря на то, что буксировку авто усложнял гололед, с применением жесткой грузовой сцепки оттащили транспортное средство с пациенткой до села Козырка.

Напомним, что за прошедшие сутки, 8 февраля, спасатели оказали помощь 8 машинам, застрявшим из-за непогоды на дорогах Николаевской области.