За прошедшие сутки, 8 февраля, спасатели оказали помощь 8 машинам, застрявшим из-за непогоды на дорогах Николаевской области.
Об этом сообщается на странице Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook.
— Для мониторинга состояния автодорог государственного значения привлекались 2 мобильные группы Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и техника подчиненных подразделений, - сказано в сообщении.
В частности, за период непогоды спасатели отбуксировали 2 грузовых автомобиля, 4 легковых, 3 автомобиля скорой медицинской помощи и оказали помощь 18 лицам.
Напомним, что в Николаеве из-за гололеда люди с травмами по 5 часов стоят в очереди в травмпункте Больницы скорой медицинской помощи. При этом «скорые» продолжают подвозить людей.
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
За прошедшие сутки, 8 февраля, спасатели оказали помощь 8 машинам, застрявшим из-за непогоды на дорогах Николаевской области.
Об этом сообщается на странице Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook.
— Для мониторинга состояния автодорог государственного значения привлекались 2 мобильные группы Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и техника подчиненных подразделений, - сказано в сообщении.
В частности, за период непогоды спасатели отбуксировали 2 грузовых автомобиля, 4 легковых, 3 автомобиля скорой медицинской помощи и оказали помощь 18 лицам.
Напомним, что в Николаеве из-за гололеда люди с травмами по 5 часов стоят в очереди в травмпункте Больницы скорой медицинской помощи. При этом «скорые» продолжают подвозить людей.