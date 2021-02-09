За прошедшие сутки, 8 февраля, спасатели оказали помощь 8 машинам, застрявшим из-за непогоды на дорогах Николаевской области.

Об этом сообщается на странице Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области в Facebook.

— Для мониторинга состояния автодорог государственного значения привлекались 2 мобильные группы Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области и техника подчиненных подразделений, - сказано в сообщении.

В частности, за период непогоды спасатели отбуксировали 2 грузовых автомобиля, 4 легковых, 3 автомобиля скорой медицинской помощи и оказали помощь 18 лицам.

Напомним, что в Николаеве из-за гололеда люди с травмами по 5 часов стоят в очереди в травмпункте Больницы скорой медицинской помощи. При этом «скорые» продолжают подвозить людей.