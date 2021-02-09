На Южнобугском (Варваровском) мосту в Николаеве поломалась фура и стоит там уже вторые сутки.
Об этом сообщается в Telegram-канале Варваровка.
Водители жалуются, что грузовик доставляет неудобства и создает пробки.
«Фура с николаевскими номерами. Уже вторые сутки водитель пытается отремонтировать фуру, но видимо поломка очень серьезная. Стоит отметить, что сломавшаяся фура добавляет неудобств во время пересечения моста ещё и в сочетании с ужасным состоянием дорожного покрытия», — говорится в сообщении.
Напомним, утром 15 января на Варваровском мосту в Николаеве произошло сразу несколько аварий — в них столкнулись 8 автомобилей.
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На Южнобугском (Варваровском) мосту в Николаеве поломалась фура и стоит там уже вторые сутки.
Об этом сообщается в Telegram-канале Варваровка.
Водители жалуются, что грузовик доставляет неудобства и создает пробки.
«Фура с николаевскими номерами. Уже вторые сутки водитель пытается отремонтировать фуру, но видимо поломка очень серьезная. Стоит отметить, что сломавшаяся фура добавляет неудобств во время пересечения моста ещё и в сочетании с ужасным состоянием дорожного покрытия», — говорится в сообщении.
Напомним, утром 15 января на Варваровском мосту в Николаеве произошло сразу несколько аварий — в них столкнулись 8 автомобилей.