На Южнобугском (Варваровском) мосту в Николаеве поломалась фура и стоит там уже вторые сутки.

Об этом сообщается в Telegram-канале Варваровка.

Водители жалуются, что грузовик доставляет неудобства и создает пробки.

«Фура с николаевскими номерами. Уже вторые сутки водитель пытается отремонтировать фуру, но видимо поломка очень серьезная. Стоит отметить, что сломавшаяся фура добавляет неудобств во время пересечения моста ещё и в сочетании с ужасным состоянием дорожного покрытия», — говорится в сообщении.

Напомним, утром 15 января на Варваровском мосту в Николаеве произошло сразу несколько аварий — в них столкнулись 8 автомобилей.