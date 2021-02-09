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Двое иностранных граждан предприняли попытку подкупить украинских правоохранителей. Оба получили временное ограничение на въезд в Украину.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Первый случай произошел с грузинским гражданином, он предлагал старшому смены 300 долларов США, чтобы тот проигнорировал факт того, что он превысил срок нахождения в Украине.
В другой раз гражданин Таджикистана готовился подкупить пограничника с помощью 50 евро в надежде, что военнослужащий закроет глаза на нарушение.
На оба предложения служащие Госпогранслужбы дали внятный ответ – украинские пограничники взяток не берут. По фактам выявленных правонарушений проинформированы сотрудники внутренней безопасности ведомства и представители Нацполиции.
В течение 2020 только пограничники ОКПП «Киев» прекратили 16 правонарушений, касающихся неправомерных средств. Их общая сумма составила более 750 тысяч гривен.
Напомним, украинские пограничники задержали грузовик «Renault», наполненный контрабандными сигаретами.
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Двое иностранных граждан предприняли попытку подкупить украинских правоохранителей. Оба получили временное ограничение на въезд в Украину.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
Первый случай произошел с грузинским гражданином, он предлагал старшому смены 300 долларов США, чтобы тот проигнорировал факт того, что он превысил срок нахождения в Украине.
В другой раз гражданин Таджикистана готовился подкупить пограничника с помощью 50 евро в надежде, что военнослужащий закроет глаза на нарушение.
На оба предложения служащие Госпогранслужбы дали внятный ответ – украинские пограничники взяток не берут. По фактам выявленных правонарушений проинформированы сотрудники внутренней безопасности ведомства и представители Нацполиции.
В течение 2020 только пограничники ОКПП «Киев» прекратили 16 правонарушений, касающихся неправомерных средств. Их общая сумма составила более 750 тысяч гривен.
Напомним, украинские пограничники задержали грузовик «Renault», наполненный контрабандными сигаретами.