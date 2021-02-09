Бывший сотрудник «Новой почты» хитростью завладел ноутбуком с фирменным ПО (прим, - программное обеспечение). С его помощью он входил в систему компании, менял статус оплаты и бесплатно забирал покупки из интернет-магазинов.

Об этом сообщало Internet.ua.

Выяснилось, что сотрудник «Новой почты» придумал мошенническую схему, чем нанес ущерб Новой почте в 815 тысяч гривен. По данным издания, сотрудник переклеил инвентарный номер списанного компьютера на корпоративный ноутбук, после чего произвел подмену. Тем самым он завладел ноутбуком с корпоративным программным обеспечением IC «AWIS», которое позволяло ему входить в систему «Новой почты» и совершать операции по изменению данных, к примеру, менять суммы в накладных, снимать контроль оплаты, закрывать накладные вовсе.

Весной 2020 мужчину уволили, после чего он решил провернуть план по бесплатному получению товаров. «Новая почта» компенсирует стоимость отправлений в случае их утраты, мужчина решил воспользоваться этим фактом. У него были навыки пользователя системы IC «AWIS», оставалось найти интернет-пароли, что он и сделал в интернете, отыскав пароли 10 работников компании. Похищенные пароли принадлежали операторам складов и руководителям отделений. Они не осознавали, что преступник крадет отправления от их имени. Для начала аферист вносил изменения в базу «НП», в результате чего, ему удалось бесплатно завладевать чужим имуществом, нанося тем самым материальный ущерб «Новой Почте», которая вынуждена была компенсировать стоимость украденного владельцам имущества.

Схема создавалась предельно просто. Экс-сотрудник делал в интернете дорогие заказы на несуществующие ФИО, формой оплаты он выбирал наложенный платеж с доставкой на отделение. После этого он входил в систему «Новой почты» и убирал контроль оплаты. Далее, он заходил в отделение с поддельной картой клиента, на ней было нанесено вымышленное имя, и забирал покупку без оплаты. Злоумышленник курсировал по стране и менял отделения, чтобы его не словили. Суммарный ущерб, который он нанес различным интернет-магазинам электроники, включая «Розетку» — 815 259 гривен. «Новая почта» была вынуждена оплачивать утраты.

Мошенника поймали в одном из киевских отделений, сотрудники заподозрили что-то неладное в системе и вызвали полицию, тем более, что у них уже была ориентировка на подозрительного клиента. Прибывший патруль задержал подозреваемого.

В материалах суда по данному уголовному производству зафиксировано, что обвиняемый написал чистосердечное признания, попросил прощения у представителя потерпевшей стороны и даже возместил ущерб на сумму в 100 тысяч гривен.

Обвиняемому вменялся целый набор статей: от мошенничества и присвоения чужого имущества, до несанкционированного вмешательства в работу компьютерных систем. Тем не менее суд принял во внимание факт признания вины и готовность возмещать ущерб, а также такие личностные характеристики обвиняемого, как то, что он является временно безработным, который в разводе воспитывает несовершеннолетнего ребенка, не имеет судимостей и не состоит на учете у нарколога.

С учетом всего выше перечисленного, суд принял решение смягчить приговор и заменил лишение свободы испытательным сроком 3 года, с постановкой на учет и обязательством возместить нанесенный пострадавшей стороне ущерб в размере 637 тысяч гривен.

Напомним, cоциально ответственный бизнес продолжает оказывать гуманитарную помощь медикам. В пятницу, 5 июня 2020 года, компания «Новая почта» передала городской детской больнице № 2 Николаева современное оборудование, стоимостью более 2 млн грн.