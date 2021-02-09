За сутки в Николаевской области произошли 4 пожара в жилом секторе. Возгорание зарегистрировали в Вознесенском, Веселиновском, Братском районах и Центральном районе в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, первый случай произошел вчера, 8 февраля в 7:39, на улице Привольной в Центральном районе в Николаеве. На место направили отделение аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и 2 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. В 7:45 пожар на площади 15 квадратных метров локализовали и в 07:50 ликвидировали , его причина устанавливается.

Позже, в 14:14, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Карпенко Карого в селе Братское Вознесенского района. На место выехал дежурный караул 10 ГПСЧ, спасатели ликвидировали пожар на площади 2 квадратных метра.

После этого, в 22:39, горел жилой дом на улице Пархомова в селе Шевченково. Чрезвычайники потушили пожар на площади 8 квадратных метров. В обоих случаях причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Сообщение о последнем случае поступило на линию в 19:04. Отделение 11 ГПСЧ выехало на тушение пожара жилого дома на улице Рабочая в селе Екатериновка Веселиновского района. Пожар на площади 3 квадратных метра локализовали в 20:23 и потушили в 20:35, его причина устанавливается.

Всего с ГСЧС для тушения использовали 5 единиц техники, работали 15 человек.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошел пожар в многоэтажке. В результате погиб мужчина, спасателям удалось вывести из здания 13 человек.