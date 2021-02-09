В Харькове произошел пожар в многоэтажке. В результате погиб мужчина, спасателям удалось вывести из здания 13 человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Сообщается, что горел 14-этажный дом на проспекте Гагарина. Сообщение о пожаре поступило в утром в 04:41. На момент прибытия пожарных пламя охватило квартиру на 11 этаже, а общая площадь пожара составляла около 100 квадратных метров.

Из-за сильного задымления верхних этажей на свежий воздух эвакуировали 22 человек. Еще 13 жильцов дома были спасены.

В 07:03 пожар был локализован и в 08:58 окончательно ликвидирован. Во время тушения в квартире обнаружили тело погибшего мужчины 1984 года рождения. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, 21 января, в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли по меньшей мере 15 человек.