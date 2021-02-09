Сегодня, 9 февраля, следственным судьей Очаковского горрайонного суда принято решение отстранить от должности руководительницу одного из отделов государственной исполнительной службы в Николаеве Южного межрегионального управления Министерства юстиции Украины, которая подозревается во взяточничестве.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры
По данным следствия, подозреваемая, действуя через посредника, в течение длительного времени требовала и получала от сторон исполнительного производства деньги за принятие положительных решений.
3 февраля после получения части взятки в сумме 3000 долларов США от одного из участников исполнительного производства по занижению стоимости корпоративных прав предприятия и дальнейшей их реализации женщина и посредник были задержаны.
Суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Напомним, Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области задержали замначальника отделения криминальной полиции Центрального отдела полиции за вымогательство взятки в размере 20 тысяч гривен.
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Сегодня, 9 февраля, следственным судьей Очаковского горрайонного суда принято решение отстранить от должности руководительницу одного из отделов государственной исполнительной службы в Николаеве Южного межрегионального управления Министерства юстиции Украины, которая подозревается во взяточничестве.
Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры
По данным следствия, подозреваемая, действуя через посредника, в течение длительного времени требовала и получала от сторон исполнительного производства деньги за принятие положительных решений.
3 февраля после получения части взятки в сумме 3000 долларов США от одного из участников исполнительного производства по занижению стоимости корпоративных прав предприятия и дальнейшей их реализации женщина и посредник были задержаны.
Суд избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
Напомним, Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области задержали замначальника отделения криминальной полиции Центрального отдела полиции за вымогательство взятки в размере 20 тысяч гривен.